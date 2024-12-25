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Министр: Следует подумать над усовершенствованием "Карабаха"

Министр: Следует подумать над усовершенствованием "Карабаха" Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов считает, что следует подумать об усовершенствовании футбольного клуба "Карабах" и создании конкуренции в стране.
Футбол
25 декабря 2024 г. 13:59
Министр: Следует подумать над усовершенствованием Карабаха

Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов считает, что следует подумать об усовершенствовании футбольного клуба "Карабах" и создании конкуренции в стране.

Как сообщает Report, об этом он сказал в обращении к журналистам.

Гаибов отметил, что "Карабах" является постоянным чемпионом последних лет.

"У этой команды для развития должен быть конкурент. Надо признать, что азербайджанский футбол переживает не лучшие времена, и необходима совместная работа. Министерство в начале прошлого года создало академию "Улдуз", куда привлекает перспективных детей из регионов. Команды этой академии занимают первые места по стране, однако в международных соревнованиях проигрывают с большим отрывом. Им необходимо больше опыта. Команды данной возрастной группы должны постоянно участвовать в международных соревнованиях. Только в таком случае мы сможем увидеть в Азербайджане зрелых и опытных футболистов", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Qarabağ”ın necə “artırmalı” olduğunu düşünməliyik, çempionatda rəqabət yaranmalıdır"

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