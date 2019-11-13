Министр нацбезопасности Люксембурга ответил на запрос депутатов в связи с провокацией армян на матче "Дюделанж" - "Карабах"

Министр национальной безопасности Люксембурга Франсуа Бауш ответил на запрос депутатов парламента страны Нэнси Кемп-Аренд и Пола Галла в связи с провокацией армян на матче местной команды "Дюделанж" с "Карабахом" во втором туре группового этапа Лиги Европы УЕФА.

Как передает Report, министр сообщил, что полиция Люксембурга не была информирована о принятии особых мер безопасности на матче, состоявшемся 3 октября на стадионе "Жозе Бартел".

"Мы ожидали присутствия на матче мирных болельщиков. Кроме того, не было никакого предупреждения о вероятности полета дрона над стадионом во время матча. Когда стало ясно, что из-за полета над стадионом дрона с флагом армянских сепратистов может возникнуть напряженность, немедленно в качестве дополнительной поддержки были вызваны 30 агентов. Дрон и те, кто управлял этим аппаратом, не были обнаружены. Из-за низкого качества записи с камер видеонаблюдения они тоже не дали результата", - отметил Ф.Бауш. Он добавил, что следствие продолжается, в ближайшее время будет дана информация.

Тем временем, комитет по контролю, этике и дисциплине УЕФА все еще не принял никакого решения в связи с инцидентом. В ответ на запрос Report в дисциплинарном комитете европейской футбольной структуры сообщили, что по данному вопросу пока еще ничего не решено.

3 октября на очередной игре Лиги Европы "Карабах" обыграл в Люксембурге "Дюделанж" со счетом 4:1. В ходе этого матча после второго забитого "Карабахом" гола над стадионом появился дрон с "флагом" сепаратисткой "Нагорно-Карабахской Республики". В результате в матче возникла пауза, рефери остановил матч. Вслед за этим министр спорта Люксембурга Дан Керш посетил раздевалку азербайджанской команды и извинился за инцидент. Матч продолжился после того, как Д.Керш прошел в дикторскую и объявил, что приносит извинения. Игра продолжилась спустя 24 минуты.