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Министерство молодежи и спорта присвоило почетные звания сотрудникам АФФА

Министерство молодежи и спорта присвоило почетные звания сотрудникам АФФА Министерство молодежи и спорта присвоило почетные звания сотрудникам Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).
Футбол
22 декабря 2022 г. 10:33
Министерство молодежи и спорта присвоило почетные звания сотрудникам АФФА

Министерство молодежи и спорта присвоило почетные звания сотрудникам Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как сообщает Report, решение об этом было принято на очередном заседании коллегии министерства.

Вопрос о присвоении почетных званий обсуждался на заседании под председательством министра Фарида Гаибова. Согласно соответствующему решению, за заслуги в деле пропаганды физической культуры и спорта сотрудникам АФФА было присвоено почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Азербайджанской Республики":

Аббасов Ислам Зияфат оглу - главный администратор сборной команды Азербайджана "А"

Гараев Фируз Абдулла оглу - заведующий отделом прессы и связей с общественностью

Мехтиева Кёнуль Агаали гызы - заведующая отделом международных отношений

Мамедов Эльчин Бахтияр оглу - руководитель Группы лицензирования

Ахмадова Тохре Адиль гызы - старший специалист отдела прессы и связей с общественностью

Дадашов Бахрам Агаиса оглу - старший эксперт по финансовым критериям Группы лицензирования

Мамедов Мурад Мамедович - старший специалист отдела международных отношений

Мустафаева Кифаят Надир гызы - менеджер по социальной ответственности в футболе Департамента массового футбола.

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