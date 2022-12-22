Министерство молодежи и спорта присвоило почетные звания сотрудникам АФФА

Министерство молодежи и спорта присвоило почетные звания сотрудникам Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Министерство молодежи и спорта присвоило почетные звания сотрудникам Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА).

Как сообщает Report, решение об этом было принято на очередном заседании коллегии министерства.

Вопрос о присвоении почетных званий обсуждался на заседании под председательством министра Фарида Гаибова. Согласно соответствующему решению, за заслуги в деле пропаганды физической культуры и спорта сотрудникам АФФА было присвоено почетное звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Азербайджанской Республики":

Аббасов Ислам Зияфат оглу - главный администратор сборной команды Азербайджана "А"

Гараев Фируз Абдулла оглу - заведующий отделом прессы и связей с общественностью

Мехтиева Кёнуль Агаали гызы - заведующая отделом международных отношений

Мамедов Эльчин Бахтияр оглу - руководитель Группы лицензирования

Ахмадова Тохре Адиль гызы - старший специалист отдела прессы и связей с общественностью

Дадашов Бахрам Агаиса оглу - старший эксперт по финансовым критериям Группы лицензирования

Мамедов Мурад Мамедович - старший специалист отдела международных отношений

Мустафаева Кифаят Надир гызы - менеджер по социальной ответственности в футболе Департамента массового футбола.