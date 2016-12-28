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    Министерство молодежи и спорта наградило спортивный клуб "Габала"

    Клуб удостоен звания Лучший спортивный клуб 2016 года

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма наградило спортивный клуб "Габала".

    Как сообщает Report, клуб удостоен звания "Лучший спортивный клуб 2016 года".

    Он награжден за организацию и проведение на высоком уровне спортивных соревнований, лицензии и медали, завоеванные азербайджанской сборной на XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия), роль в развитии клубного футбола в стране и другие спортивные достижения. 

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