Министерство молодежи и спорта наградило спортивный клуб "Габала"

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Министерство культуры и туризма наградило спортивный клуб "Габала".

Как сообщает Report, клуб удостоен звания "Лучший спортивный клуб 2016 года".

Он награжден за организацию и проведение на высоком уровне спортивных соревнований, лицензии и медали, завоеванные азербайджанской сборной на XXXI Летних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро (Бразилия), роль в развитии клубного футбола в стране и другие спортивные достижения.