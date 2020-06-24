Минимальная победа "Барселоны"

В матче 31-го тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Атлетик" со счетом 1:0.

Как передает Report, встреча состоялась в Барселоне на стадионе "Камп Ноу". Обслуживал матч арбитр Хесус Хиль Мансано.

Единственный гол был забит на 71-й минуте. Автором забитого мяча стал Иван Ракитич, которому ассистировал Лионель Месси.

"Барселона", набрав 68 очков, вышла на первое место в турнирной таблице испанского национального чемпионата, опередив "Реал" на три очка. "Атлетик" (42) - на 10-м месте.

В следующем туре "Барселона" на выезде встретится с виговской "Сельтой". Матч состоится 27 июня. "Атлетик" в этот же день дома примет "Мальорку".