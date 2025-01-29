"Мингячевир" усилил состав нигерийским нападающим

Футбольный клуб "Мингячевир" заключил контракт с нигерийским форвардом Абба Усманом, ранее выступавшим за клубы Израиля.

Футбольный клуб "Мингячевир" заключил контракт с нигерийским форвардом Абба Усманом, ранее выступавшим за клубы Израиля.

Об этом Report заявил главный тренер команды Физули Мамедов.

По его словам, 21-летний нападающий обладает хорошей скоростью.

"После моего назначения у нас было мало времени на подготовку, а зимний трансферный рынок не так прост. Тем не менее мы усилили состав несколькими местными игроками, а Усман стал нашим первым иностранным приобретением. Работа продолжается, надеюсь, мы достигнем своей цели. Мы намерены удержаться в Первой лиге", - отметил Мамедов.

"Мингячевир" занимает последнее, десятое место в Первой лиге, набрав 6 очков. Следующий матч команда проведет 31 января на выезде против "Загаталы".