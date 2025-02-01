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"Мингячевир" переносит домашние матчи в Загаталу в связи с реконструкцией стадиона

"Мингячевир" переносит домашние матчи в Загаталу в связи с реконструкцией стадиона Клуб "Мингячевир" проведет свои следующие домашние матчи в Первой лиге на стадионе Загатальского Олимпийского спортивного комплекса.
Футбол
1 февраля 2025 г. 13:43
Мингячевир переносит домашние матчи в Загаталу в связи с реконструкцией стадиона

Клуб "Мингячевир" проведет свои следующие домашние матчи в Первой лиге на стадионе Загатальского Олимпийского спортивного комплекса.

Как сообщает Report, об этом проинформировала пресс-служба регионального клуба.

Причиной этому стало проведение ремонтных и реконструкционных работ на городском стадионе имени Яшара Мамедзаде в Мингячевире. Решением Профессиональной футбольной лиги на основании обращения футбольного клуба "Мингячевир", до завершения реконструкции коллектив под руководством Физули Мамедова будет проводить домашние матчи в Загатале.

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Версия на азербайджанском языке Stadionu təmirə bağlanan "Mingəçevir" ev oyunlarını Zaqatalada keçirəcək

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