"Мингячевир" переносит домашние матчи в Загаталу в связи с реконструкцией стадиона

Клуб "Мингячевир" проведет свои следующие домашние матчи в Первой лиге на стадионе Загатальского Олимпийского спортивного комплекса.

Клуб "Мингячевир" проведет свои следующие домашние матчи в Первой лиге на стадионе Загатальского Олимпийского спортивного комплекса.

Как сообщает Report, об этом проинформировала пресс-служба регионального клуба.

Причиной этому стало проведение ремонтных и реконструкционных работ на городском стадионе имени Яшара Мамедзаде в Мингячевире. Решением Профессиональной футбольной лиги на основании обращения футбольного клуба "Мингячевир", до завершения реконструкции коллектив под руководством Физули Мамедова будет проводить домашние матчи в Загатале.