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"Мингячевир" будет принимать соперников в Первой Лиге на резервном поле

"Мингячевир" будет принимать соперников в Первой Лиге на резервном поле 11:47
Футбол
3 февраля 2025 г. 12:09
Мингячевир будет принимать соперников в Первой Лиге на резервном поле

Футбольный клуб "Мингячевир" будет принимать соперников в матчах в Первой Лиге на резервном поле.

Об этом Report сообщил пресс-секретарь регионального представителя Эльнур Гасымов.

По его словам, на городском стадионе Мингячевира имени Яшара Мамедзаде начался ремонт резервного поля.

"После его завершения и приведения поля в соответствие со стандартами Профессиональной футбольной лиги мы планируем проводить домашние матчи на искусственном поле. Затем начнется капитальный ремонт самой арены. Также будет подготовлено еще одно искусственное поле. Временно мы примем соперников в 2-3 матчах на стадионе Загатальского Олимпийского комплекса".

Отметим, что "Мингячевир" после 12 туров в Первой Лиге находится на последнем - десятом месте, имея в активе 6 очков.

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Версия на азербайджанском языке "Mingəçevir" klubu I Liqada rəqiblərini köməkçi meydanda da qəbul edəcək

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