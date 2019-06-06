​Миллиардер из США купил футбольный клуб “Фиорентина”

Американский миллиардер Рокко Коммиссо официально стал новым собственником итальянского футбольного клуба "Фиорентина". Как сообщает Report со ссылкой на сайт клуба, семья Делла Валле, которая владела и управляла командой последние 17 лет, продала ее за 170 миллионов евро американскому предпринимателю Рокко Комиссо.

Состояние Комиссо - 4,9 миллиарда долларов. По данным Forbes, он занимает 200 место в списке самых богатых американцев. Предприниматель, также владеет клубом "Нью-Йорк Космос".