Милинко Пантич: Попав в группу Лиги чемпионов, "Карабах" написал историю - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В рамках визита в Азербайджан Милинко Пантича - бывшего наставника азербайджанского футбольного клуба "Бакы" и ветерана испанского футбольного клуба "Атлетико", который 18 октября станет гостем "Карабаха" во II туре Лиги чемпионов, бывший главный тренер ответил на вопросы местных журналистов.

Report предлагает вниманию читателей указанное интервью.

- С чем связан Ваш приезд в Баку? Вероятно, Вы здесь из-за матча "Карабах" - "Атлетико"...

- Особой цели приезда в Баку нет. Меня пригласил Хафиз Мамедов, я оценил его предложение и приехал в Азербайджан. Мы давно не виделись с Хафиз муаллимом. Я встречусь с ним и заодно посмотрю матч "Карабах" - "Атлетико".

- Как по-Вашему, каковы шансы противника на матче, предстоящем на Бакинском олимпийском стадионе?

- "Карабах" сильный соперник. За последние годы он стал одним из самых передовых клубов. А "Атлетико" является коллективом, дважды сыгравшим за последние три года в финале Лиги чемпионов. Матч будет для "Карабаха" нелегким. Поэтому, владельцев поля должен радовать достигнутый на встрече положительный результат. Попав в группу ЛЧ, "Карабах" добился большого успеха и написал историю. Это должно придать им чувство гордости. Показанный агдамским клубом результат в очередной раз доказал, что вне зависимости от страны и места, если в клубе ставится цель, идет работа над проектом, каждый серьезно относится к своему делу и имеется финансовая поддержка, в конечном счете удается добиться результата. На данный момент ситуация в футболе немного сложная. Вкладывая деньги, нынешние руководители требуют сиюминутный успех, никто не хочет ждать.

- До матча с "Карабахом" клуб "Атлетико" принял в Ла Лиге "Барселону" и сыграл вничью. Может ли эта встреча отразиться на результатах матча с чемпионами Азербайджана?

- На чемпионате Испании нет легкой игры. Ла Лига является лучшим чемпионатом мира. Футболисты "Атлетико" привыкли проводить матчи дважды в неделю. Физически эта команда хорошо подготовлена. Не верю, чтобы усталость после игры с "Барселоной" повлияла на матч. Единственное, членов "Атлетико" может утомить долгий перелет.

- Какова на данный момент слабая сторона "Атлетико"?

- Я очень люблю "Атлетико". Поэтому не могу сказать что-либо по этому поводу. Естественно, если Диего Симеоне попросит у меня совета, то я готов его дать. Так как в составе "Бакы" я одерживал победу над "Карабахом" на чемпионате Азербайджана. А два раза я проигрывал.

- За последние пять матчей "Атлетико" лишь раз одерживал победу. Кроме того, в ЛЧ они ни разу не победили. Данный фактор может считаться для "Карабаха" превосходством?

- Я не верю, что это может стать превосходством для "Карабаха". "Атлетико" сильная команда. Есть очень мало коллективов, которые одерживали над ними победу. Правда, за последние 5 матчей команда лишь однажды одерживала победу, однако также не терпела поражение. "Атлетико" ко всем соперникам относится одинаково. Вне зависимости от того, играют они дома или на выездном матче, их выступления стабильные. С этой точки зрения, это одна из 3-4 таких клубов в мире.

- Вы сказали, что успех "Карабаха" - это результат правильной работы. Во время работы в "Бакы" ожидали ли вы, что эта команда добьется нынешних достижений?

- Когда я уходил, "Карабах" попал в группу Лиги Европы. Конечно, можно было ожидать. Потому что все шло к этому.

- Расстраивается ли Пантич из-за нынешнего состояния "Бакы", благодаря которому его узнал Азербайджан?

- Конечно, я очень огорчён нынешним состоянием "Бакы". Мне бы не хотелось, чтобы клуб переживал эти дни. Я хочу, чтобы Хафиз Мамедов вновь собрал клуб, все начал с нуля. Надеюсь, что так оно и будет. У меня бесконечное уважение к Хафиз муаллиму. В клубе были финансовые проблемы, но я остался преданным президенту. Я единственный человек, кто не пожаловался в ФИФА. До сих пор мы поддерживаем связь, я оказываю ему поддержку.

- Сегодня в ведущих командах Азербайджана выступают воспитанники "Бакы". Следите ли вы за такими футболистами как Махир Мадатов, Рахман Гаджиев? Можете ли вы порекомендовать Мадатова в "Атлетико"?

- Конечно, я знаю и слежу за многими. После ухода из "Бакы" были предложения от других клубов. Однако в последний момент переход не удался. Я поставил условие перед теми клубами, что хочу привести с собой пару талантливых футболистов из Азербайджана. Я думал взять с собой Намика Алескерова, Вугара Мустафаева и еще пару человек из Азербайджана . Но не получилось, я не смог сделать то, что хотел. В мое время в "Бакы" было много талантливых футболистов. И сейчас выступают в ведущих клубах. Я очень расстроен тем, что последние 5 месяцев, проведенных в Баку, сопровождались проблемами. Мы не смогли завершить задуманный проект. Если бы продолжили еще 2-3 года, в настоящее время были бы в равной борьбе с "Карабахом". И в Азербайджане, и за его пределами. Человек может добиться в жизни всего благодаря своей работе. Когда я пришел в "Бакы", я увидел потенциал футболистов состава и понял, что с этими игроками можно добиться успеха. После возвращения с зимних сборов мы одержали победу в нескольких матчах. Но финансовая проблема не была решена, произошёл спад.

- Вернулись ли бы вы в "Бакы" на относительно слабых условиях?

- Я всегда стараюсь, покидая какую-либо страну, не хлопать дверью. Если команда вернется на круги своя и, если будет предложение, то приму его. Посоветуюсь со своей семьей. Не пожаловавшись в ФИФА, я показал свою верность "Бакы". Больше всего были должны мне. Но я закрыл на это глаза. Всегда готов вернуться сюда.

- Скажите ваш прогноз на матч "Карабах" - "Атлетико"...

- "Атлетико" победит, но не могу сказать с каким счетом.