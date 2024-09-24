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Миланский стадион не сможет принять финал Лиги чемпионов в 2027 году

Миланский стадион не сможет принять финал Лиги чемпионов в 2027 году Финал Лиги чемпионов сезона-2026/27 не сможет пройти на стадионе "Сан-Сиро" в итальянском Милане.
Футбол
24 сентября 2024 г. 20:09
Миланский стадион не сможет принять финал Лиги чемпионов в 2027 году

Финал Лиги чемпионов сезона-2026/27 не сможет пройти на стадионе "Сан-Сиро" в итальянском Милане.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что в связи с проведением ремонтных работ в окрестностях города в этот период муниципалитет Милана не может гарантировать, что стадион "Сан-Сиро" сможет принять финал Лиги чемпионов 2027 года.

"Было принято решение не назначать финал в Милане и возобновить процесс торгов, чтобы выбрать подходящее место для проведения финала. Решение ожидается в мае-июне 2025 года", - говорится в сообщении.

"Сан-Сиро" был построен в 1926 году и является домашним стадионом для "Интера" и "Милана". Арена примет церемонию открытия Олимпийских игр 2026 года. Ранее сообщалось, что после Олимпиады стадион будет реконструирован. "Сан-Сиро" ранее дважды проводил финал Лиги чемпионов - в 2001 и 2016 годах.

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Версия на азербайджанском языке UEFA Çempionlar Liqası: "San Siro" stadionu 2027-ci ildəki finala ev sahibliyi etməyəcək

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