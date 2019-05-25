​“Милан” заинтересован в возвращении Аллегри

Главный тренер “Ювентуса” Массимилиано Аллегри, который покинет команду по окончании нынешнего сезона, может вновь возглавить “Милан”.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, генеральный директор россонери Иван Газидис контактировал со специалистом в течение последних нескольких дней и обозначил заинтересованность клуба в его услугах. При этом не уточняется, как Аллегри смотрит на потенциальное возвращение в миланскую команду.

Аллегри возглавлял “Милан“ с 2010 по 2014 год. За четыре сезона с россонери он успел завоевать титул чемпиона Италии и Суперкубок страны, после чего перешёл в “Ювентус“, с которым пять лет подряд становится триумфатором Серии А.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера “Милана“ претендуют Симоне Индзаги (“Лацио“), Леонарду Жардим (“Монако“), Маурицио Сарри (“Челси“) и Антонио Конте, ныне пребывающий без работы.