О нас

"Милан" выиграл матч в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2013 года

"Милан" выиграл матч в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2013 года Состоялся матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между "Миланом" и "Тоттенхэмом".
Футбол
15 февраля 2023 г. 09:17
Милан выиграл матч в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2013 года

Состоялся матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между "Миланом" и "Тоттенхэмом".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, команды играли на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Противостояние закончилось со счетом 1:0 в пользу команды Стефано Пиоли.

Эта победа стала для миланского клуба первой в плей-офф Лиги чемпионов за последние девять лет - в последний раз "россонери" могли похвастаться успехом в матче плей-офф Лиги чемпионов лишь в феврале 2013 года - тогда 20 февраля итальянский клуб оказался сильнее в первом матче 1/8 финала с "Барселоной".

Примечательно, что в ответном матче тогда оказались сильнее каталонцы, а выступления "Милана" завершились уже на стадии 1/8 финала.

Ответный матч между "Тоттенхэмом" и "Миланом" состоится 8 марта в Лондоне.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Milan” 10 ildən sonra ilk dəfə pley-off mərhələsində qələbə qazanıb

Самое читаемое

Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
Посольство Турции в Баку обратилось к жителям Азербайджана
8 февраля 2023 г. 14:40
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
В исправительной колонии в России произошел пожар, погибли двое осужденных
9 февраля 2023 г. 13:18
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира Коркут Ата
В Шуше пройдет кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата"
9 февраля 2023 г. 15:43
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
Более 1 млн человек в Турции находятся в центрах временного размещения после землетрясений
11 февраля 2023 г. 01:54
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
Очередная партия гуманитарной помощи МЧС отправлена в Турцию
11 февраля 2023 г. 12:04
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
Главы Минобороны США и Украины обсудили приоритеты заседания группы по помощи Киеву
12 февраля 2023 г. 07:12
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера Ливерпуля
Клопп заявил, что не покинет пост главного тренера "Ливерпуля"
14 февраля 2023 г. 06:29
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Сирии превысило 5,8 тыс. человек
15 февраля 2023 г. 06:07
Обсуждены тарифные ставки Транскаспийского международного транспортного маршрута
ФотоОбсуждены тарифные ставки Транскаспийского международного транспортного маршрута
8 февраля 2023 г. 14:49
Посольство Азербайджана в Турции перешло на круглосуточный режим работы
Посольство Азербайджана в Турции перешло на круглосуточный режим работы
8 февраля 2023 г. 16:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi