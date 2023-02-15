"Милан" выиграл матч в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2013 года

Состоялся матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между "Миланом" и "Тоттенхэмом".

Состоялся матч в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов между "Миланом" и "Тоттенхэмом".

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, команды играли на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Противостояние закончилось со счетом 1:0 в пользу команды Стефано Пиоли.

Эта победа стала для миланского клуба первой в плей-офф Лиги чемпионов за последние девять лет - в последний раз "россонери" могли похвастаться успехом в матче плей-офф Лиги чемпионов лишь в феврале 2013 года - тогда 20 февраля итальянский клуб оказался сильнее в первом матче 1/8 финала с "Барселоной".

Примечательно, что в ответном матче тогда оказались сильнее каталонцы, а выступления "Милана" завершились уже на стадии 1/8 финала.

Ответный матч между "Тоттенхэмом" и "Миланом" состоится 8 марта в Лондоне.

