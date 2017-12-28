"Милан" выиграл дерби и в полуфинале Кубка Италии встретится с "Лацио" - ВИДЕО

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ «Милан» вырвал у «Интера» путёвку в полуфинал Кубка Италии.

Как передает Report, четвертьфинальная встреча состоялась на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась в дополнительное время со счётом 1:0 в пользу россонери.

В основное время команды не отметились забитыми мячами. Единственный и победный гол на 104-й минуте забил нападающий «Милана» Патрик Кутроне, который вышел на замену на 75-й минуте.

Кубок Италии. 1/4 финала

Милан - Интер М - 1:0

Гол: 1:0 – Кутроне – 104

За выход в финал Кубка Италии «Милан» сразится с «Лацио», который на стадии 1/4 финала одолел «Фиорентину» (1:0). Первый полуфинальный матч состоится 31 января, ответный — 28 февраля.