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    "Милан" выбил "Наполи" из Кубка Италии благодаря дублю Пёнтека

    Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Подошёл к концу матч 1/4 финала Кубка Италии, в котором встречались «Милан» и «Наполи». 

    Игра прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась со счётом 2:0 в пользу россонери.

    Хозяева вышли вперёд уже на 10-й минуте – дебютным голом за клуб отметился нападающий Кшиштоф Пёнтек, перешедший из «Дженоа» в это трансферное окно. Спустя 17 минут поляк записал на свой счёт дубль. До конца встречи счёт так и не изменился.

    Победив «Наполи», «Милан» стал первым полуфиналистом нынешнего розыгрыша Кубка Италии. 

    Другие четвертьфинальные матчи состоятся сегодня, 30 января, и завтра, 31 января. Участие в турнире продолжают принимать «Интер», «Лацио», «Фиорентина», «Рома», «Аталанта» и «Ювентус».

    Кубок Италии. 1/4 финала

    Милан 2:0 Наполи

    1:0 – Пёнтек – 10, 2:0 – Пёнтек – 27

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