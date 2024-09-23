"Милан" впервые за два года победил "Интер"

В 5-м туре итальянской Серии А состоялся матч между "Интером" и "Миланом".

В 5-м туре итальянской Серии А состоялся матч между "Интером" и "Миланом".

Как сообщает Report", команды встретились на стадионе "Сан-Сиро" ("Джузеппе Меацца") в Милане.

Матч обслуживала судейская бригада во главе с Маурицио Мариани (Рим). "Милан" одержал победу со счетом 2:1. Таким образом, "Милан" впервые за семь матчей или два года победил "Интер".

На 10-й минуте отличился нападающий "Милана" Кристиан Пулишич. На 28-й минуте защитник "Интера" Федерико Димарко сравнял счет после передачи Лаутаро Мартинеса. На 89-й минуте защитник "Милана" Маттео Габбия отправил мяч в сетку после передачи Тейяни Рейндерса.

После этой победы "Милан" набрал восемь очков и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А, у "Интера" также восемь очков, и он находится на седьмом месте.