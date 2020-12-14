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Серия А: "Милан" в компенсированное время ушел от поражения

Серия А: "Милан" в компенсированное время ушел от поражения В Милане на стадионе "Сан-Сиро" завершился матч 11-го тура Серии А.
Футбол
14 декабря 2020 г. 01:53
Серия А: Милан в компенсированное время ушел от поражения

В Милане на стадионе "Сан-Сиро" завершился матч 11-го тура Серии А.

Как передает Report, "Милан" сыграл вничью с "Пармой", встреча закончилась со счетом 2:2.

Гости вышли вперед на 13-й минуте, счет открыл Эрнани. В начале второго тайма Ясмин Куртич восстановил равновесие. Но в итоге "Милану" удалось спасти матч. Уже через две минуты Тео Эрнандес отыграл один мяч, а в компенсированное время француз оформил дубль.

Встречу пропускал форвард и главный бомбардир "Милана" Златан Ибрагимович. 39-летний швед продолжает восстанавливаться после травмы.

"Милан" продлил свою беспроигрышную серию в нынешнем сезоне в Серии А до 11 матчей. "Россонери" набрали 27 очков и остались на первом месте в турнирной таблице. "Парма" набрала 11 очков и поднялась на 14-е место.

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