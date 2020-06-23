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"Милан" в гостях разгромил "Лечче"

"Милан" в гостях разгромил "Лечче"

В матче 27-го тура чемпионата Италии "Лечче" проиграл "Милану" со счётом 1:4.

Как передает Report, встреча состоялась в Лечче на стадионе "Виа Дель Маре". Обслуживал матч Паоло Валери, ассистировали ему судьи Джорджо Перетти и Стефано Либерти.

Счёт был открыт в середине первого тайма — на 26-й минуте автором забитого мяча стал Самуэль Кастильехо, которому ассистировал Хакан Чалханоглу. Хозяева отыгрались в начале второго тайма — на 54-й минуте Марко Манкозу реализовал 11-метровый. Через минуту Джакомо Бонавентура вывел "Милан" вперёд Ещё через пару минут Анте Ребич с паса Чалханоглу забил третий гол. Окончательный счёт установил Рафаэл Леау с передачи Андреа Конти.

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