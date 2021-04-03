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"Милан" в большинстве ушел от поражения в матче Серии А

"Милан" в большинстве ушел от поражения в матче Серии А "Милан" на своем поле сыграл вничью с "Сампдорией" в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
Футбол
3 апреля 2021 г. 19:17
Милан в большинстве ушел от поражения в матче Серии А

"Милан" на своем поле сыграл вничью с "Сампдорией" в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе гостей забил 38-летний Фабио Квальярелла (57-я минута), у хозяев отличился вышедший на замену Йенс Хауге (87). На 59-й минуте игрок "Сампдории" Адриен Силва получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Отметим, что "Милан" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата, набрав 60 очков в 29 матчах, клуб уступает лидирующему "Интеру" пять очков, сыграв на два матча больше. "Сампдория" с 36 очками в активе занимает десятое место.

В следующем туре подопечные С.Пиоли 10 апреля на выезде сыграют с "Пармой", а "Сампдория" днем позднее примет "Наполи".

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