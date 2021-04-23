"Милан" продлил контракт со Златаном Ибрагимовичем

Итальянский "Милан" продлил контракт со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем

Итальянский "Милан" продлил контракт со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.

Как передает Report, новое соглашение 39-летнего шведа с "россонери" рассчитано до 2022 года.

Ранее появлялась информация, что заработная плата форварда составит 7 млн евро за сезон. Кроме того, в соглашении Ибрагимовича с "Миланом" предусмотрены бонусы.

В октябре 2021 года Златану исполнится 40 лет. Швед перешёл в россонери из "Лос-Анджелес Гэлакси" в январе 2020 года. Ранее он уже выступал за "Милан" в 2010-2012 годах. В нынешнем сезоне он провёл за клуб 24 матча, забил 17 голов и отдал одну результативную передачу.

В ходе своей карьеры Златан также играл за "Мальмё", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".