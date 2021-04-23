О нас
Report Georgia
Аудио новости

"Милан" продлил контракт со Златаном Ибрагимовичем

"Милан" продлил контракт со Златаном Ибрагимовичем Итальянский "Милан" продлил контракт со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем
Футбол
23 апреля 2021 г. 04:12
Милан продлил контракт со Златаном Ибрагимовичем
Златан Ибрагимович

Итальянский "Милан" продлил контракт со шведским форвардом Златаном Ибрагимовичем.

Как передает Report, новое соглашение 39-летнего шведа с "россонери" рассчитано до 2022 года.

Ранее появлялась информация, что заработная плата форварда составит 7 млн евро за сезон. Кроме того, в соглашении Ибрагимовича с "Миланом" предусмотрены бонусы.

В октябре 2021 года Златану исполнится 40 лет. Швед перешёл в россонери из "Лос-Анджелес Гэлакси" в январе 2020 года. Ранее он уже выступал за "Милан" в 2010-2012 годах. В нынешнем сезоне он провёл за клуб 24 матча, забил 17 голов и отдал одну результативную передачу.

В ходе своей карьеры Златан также играл за "Мальмё", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Пари Сен-Жермен", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Milan" Zlatan İbrahimoviçlə müqavilənin müddətini uzatdı

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
Определились кандидаты в члены ЦИК от ПЕА
22 апреля 2021 г. 19:26
Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
Названы независимые депутаты-кандидаты в члены ЦИК
22 апреля 2021 г. 11:22
Стало известно время формирования нового состава ЦИК
Стало известно время формирования нового состава ЦИК
21 апреля 2021 г. 19:05
Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства
Советник президента РФ: Отношения Баку и Москвы - важный пример добрососедства
21 апреля 2021 г. 16:37
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
20 апреля 2021 г. 10:54
В Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
ФотоВ Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
17 апреля 2021 г. 11:43
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
15 апреля 2021 г. 16:16
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
15 апреля 2021 г. 16:10
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
15 апреля 2021 г. 16:05
Министр: Азербайджан является близкой для Украины страной
Министр: Азербайджан является близкой для Украины страной
15 апреля 2021 г. 10:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi