Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Итальянский клуб "Милан" продлил контракт с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, договор рассчитан до 30 июня 2021 года.

Согласно контракту, ежегодный доход 40-летнего тренера составит 2 млн евро.

Отметим, что Гаттузо сменил у руля "Милана" Винченцо Монтеллу в ноябре прошлого года.

Под его руководством в 25 матчах "Милан" одержал 13 побед, 6 раз сыграл вничью и 6 раз терпел поражение. На чемпионате Италии команда заняла 6-ю позицию с 51 очком.