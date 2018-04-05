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    "Милан" продлил контракт с главным тренером

    Ежегодный доход 40-летнего тренера составит 2 млн евро

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Итальянский клуб "Милан" продлил контракт с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, договор рассчитан до 30 июня 2021 года.

    Согласно контракту, ежегодный доход 40-летнего тренера составит 2 млн евро.

    Отметим, что Гаттузо сменил у руля "Милана" Винченцо Монтеллу в ноябре прошлого года.

    Под его руководством в 25 матчах "Милан" одержал 13 побед, 6 раз сыграл вничью и 6 раз терпел поражение. На чемпионате Италии команда заняла 6-ю позицию с 51 очком. 

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