"Милан" приобретает нападающего "Челси"

"Милан" близок к заключению сделки о подписании 34-летнего французского нападающего лондонского "Челси" Оливье Жиру

"Милан" близок к заключению сделки о подписании 34-летнего французского нападающего лондонского "Челси" Оливье Жиру.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

Согласно информации, "Милан" заплатит за игрока 1 млн евро, аналогичная сумма будет выплачена и в качестве различных бонусов. Как только все детали о переходе будут улажены, Жиру подпишет контракт до июня 2023 года. Ожидается, что официальное подтверждение последует на следующей неделе.

Напомним, Жиру стал игроком "Челси" зимой 2018 года, перейдя из "Арсенала" за 17 млн евро. С тех пор он провёл 119 встреч за "аристократов" во всех турнирах, в которых отметился 39 забитыми мячами и 14 результативными передачами.