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    "Милан" прервал безвыигрышную серию в Серии А, обыграв "Кротоне"

    Автором победного гола стал защитник Леонардо Бонуччи

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ «Милан» на своём поле обыграл «Кротоне» в матче 20-го тура итальянской Серии А.

    Как передает Report, встреча завершилась со счётом 1:0.

    Автором победного гола стал защитник Леонардо Бонуччи.

    Подопечные Дженнаро Гаттузо прервали трёхматчевую безвыигрышную серию, и набрав 28 очков, и поднялись на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кротоне» с 15-ю баллами остался 17-м.

    В параллельном матче «Дженоа» минимально обыграл «Сассуоло» со счётом (1:0).

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