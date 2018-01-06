"Милан" прервал безвыигрышную серию в Серии А, обыграв "Кротоне"

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ «Милан» на своём поле обыграл «Кротоне» в матче 20-го тура итальянской Серии А.

Как передает Report, встреча завершилась со счётом 1:0.

Автором победного гола стал защитник Леонардо Бонуччи.

Подопечные Дженнаро Гаттузо прервали трёхматчевую безвыигрышную серию, и набрав 28 очков, и поднялись на восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Кротоне» с 15-ю баллами остался 17-м.

В параллельном матче «Дженоа» минимально обыграл «Сассуоло» со счётом (1:0).