"Милан" предложил контракт легенде мадридского "Реала"

Итальянский футбольный клуб «Милан» планирует подписать контракт с экс-защитником мадридского «Реала» Марсело.

Итальянский футбольный клуб "Милан" планирует подписать контракт с экс-защитником мадридского "Реала" Марсело.

Как передает Report со ссылкой на AS, руководство "Милана" предложило бразильскому футболисту контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год, что вдвое меньше, чем Марсело получал в "Реале".

Марсело выступал за мадридский клуб с 2007 года. На его счету 545 встреч в составе "сливочных". За это время ему удалось забить 38 мячей и сделать 103 результативные передачи. Его контракт истек по окончании минувшего сезона. Защитник побил рекорд "Реала", выиграв с клубом 25 трофеев. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость бразильского футболиста оценивается в 3 млн евро.