"Милан" победил "Ювентус" и завоевал Суперкубок Италии - ВИДЕО

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ Футболисты "Милана" обыграли "Ювентус" в матче за Суперкубок Италии, который проходил в Дохе.

Как передает Report, основное и дополнительное время завершились со счетом 1:1 (в серии пенальти - 4:3).

Гол в составе победителей забил Джакомбо Бонавентура (38-я минута). У "Ювентуса" отличился Джорджо Кьеллини (18).

Данная встреча стала 600-й для знаменитого вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона в футболке клуба, он занимает второе место по этому показателю. Рекордсменом является бывший форвард сборной Италии Алессандро Дель Пьеро, в активе которого 705 матчей.

"Милан" должен был вылететь в Доху 20 декабря, однако команда не смогла сделать этого из-за неисправности самолета. В результате игроки команды отправились на матч на день позже, тогда же в Доху прибыли и игроки "Ювентуса".

"Милан" сравнялся с "Ювентусом" по числу выигранных Суперкубков - в активе обеих команд по семь побед, что является рекордом. Всего "Милан" принимал участие в розыгрыше турнира 10 раз.