"Милан" одержал третью победу подряд в чемпионате Италии

"Милан" нанес поражение "Роме" в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.

"Милан" нанес поражение "Роме" в матче третьего тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report, встреча в Риме, закончилась со счетом 2:1 в пользу гостей, у которых мячи забили Оливье Жиру (9-я минута, с пенальти) и Рафаэль Леау (48). Миланцы играли в меньшинстве с 61-й минуты после удаления Фикайо Томори за две желтые карточки. Гол "Ромы" на счету Леонардо Спинаццолы (90+3).

В составе римлян дебютировал арендованный у лондонского "Челси" Ромелу Лукаку, бельгийский форвард отметился желтой карточкой.

"Милан" одержал третью победу подряд на старте Серии А и с девятью очками лидирует в турнирной таблице. Потерпевшая второе поражение подряд "Рома" (1 очко) располагается на 18-й позиции.