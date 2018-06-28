"Милан" обжалует решение УЕФА об отстранении клуба от еврокубков

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ «Милан» подаст апелляцию на решение арбитражной палаты инстанции УЕФА по финансовому контролю клубов об отстранении команды от участия в еврокубках на один сезон за нарушение правил финансового фэйр-плей.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт итальянского клуба, «Милан» обжалует это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Сегодня, 27 июня, «Милан» был исключён из следующего турнира УЕФА, в который пробьётся по итогам выступлений на внутренней арене в течение двух предстоящих сезонов (2018/19 и 2019/20).

По итогам сезона-2017/18 «Милан» занял шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии и получил право участвовать в Лиге Европы.