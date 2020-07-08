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"Милан" обыграл "Ювентус" в чемпионате Италии

"Милан" обыграл "Ювентус" в чемпионате Италии "Милан" одержал победу над "Ювентусом" со счетом 4:2 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.
Футбол
8 июля 2020 г. 02:44
Милан обыграл Ювентус в чемпионате Италии

"Милан" одержал победу над "Ювентусом" со счетом 4:2 в домашнем матче 31-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report, первые два гола в матче забили футболисты "Ювентуса", отличились Адриен Рабьо (47-я минута) и Криштиану Роналду (53). У "Милана" забитыми мячами отметились Златан Ибрагимович (61, с пенальти), Франк Кессье (66), Рафаэл Леау (67) и Анте Ребич (80).

Напомним, что в предыдущий раз "Милан" обыгрывал "Ювентус" в октябре 2016 года, тогда в матче чемпионата Италии "Милан" на своем поле одержал победу со счетом 1:0. С тех пор команды провели в чемпионате шесть матчей, и во всех побеждал "Ювентус".

Отметим, что впервые с марта 1989 года "Милан" забил "Ювентусу" четыре мяча в матче чемпионата.

В турнирной таблице "Милан" занимает пятое место, набрав 49 очков и на одно очко опережая "Рому" и "Наполи", имеющих матч в запасе. "Ювентус" с 75 очками идет на первой позиции. Его ближайший преследователь "Лацио" во вторник на выезде уступил "Лечче" со счетом 1:2 и отстает от лидера на семь очков.

"Милан" в следующем туре 12 июля в гостях сыграет с "Наполи", "Ювентус" днем ранее примет "Аталанту".

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Версия на азербайджанском языке "Milan" "Yuventus"u məğlub etdi

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