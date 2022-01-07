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"Милан" обыграл "Рому" и сократил отставание от "Интера" до минимума

"Милан" обыграл "Рому" и сократил отставание от "Интера" до минимума В матче 20-го тура Серии А встретились между собой "Милан" и "Рома". Команды играли на стадионе "Сан-Сиро" в Милане (Италия). Противостояние завершилось со счетом 3:1 в пользу миланцев.
Футбол
7 января 2022 г. 00:51
Милан обыграл Рому и сократил отставание от Интера до минимума

В матче 20-го тура Серии А встретились между собой "Милан" и "Рома". Команды играли на стадионе "Сан-Сиро" в Милане (Италия). Противостояние завершилось со счетом 3:1 в пользу миланцев.

Как передает Report, счет в игре с пенальти на 8-й минуте открыл Оливье Жиру. На 17-й минуте Жуниор Мессьяс укрепил преимущество хозяев. На 40-й минуте Тэмми Абрахам сократил отставание гостей. Рафаэл Леау установил итоговый результат во встрече на 82-й минуте - 3:1.

В нынешнем сезоне "Интер" набрал 46 очков по итогам 19 туров Серии А и возглавляет турнирную таблицу. "Милан" занимает вторую строчку, отставая от лидера на 1 очко. Однако команда Стефано Пиоли сыграла уже 20 матчей, в то время как подопечные Симоне Индзаги провели всего 19 игр в Серии А.

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Версия на азербайджанском языке Видео"Milan" "Roma"nı məğlub edib

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