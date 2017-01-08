"Милан" обыграл "Кальяри" в матче чемпионата Италии по футболу - ВИДЕО

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ "Милан" одержал победу над "Кальяри" со счетом 1:0 в домашнем матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report, единственный гол на 88-й минуте встречи забил нападающий Карлос Бакка.

На 94-й минуте был удален защитник гостей Бруно Алвеш.

"Милан" идет на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 36 очков. "Кальяри", имея в активе 23 балла, располагается на 14-й позиции.

В следующем туре "Милан" 16 января в гостях сыграет с "Торино", "Кальяри" 15 января примет "Дженоа".