"Милан" обыграл "Интер" и стал обладателем Суперкубка Италии

"Милан" отыгрался с 0:2 в миланском дерби против "Интера" и в 8-й раз стал обладателем Суперкубка Италии по футболу.

"Милан" отыгрался с 0:2 в миланском дерби против "Интера" и в 8-й раз стал обладателем Суперкубка Италии по футболу.

Как сообщает Report , встреча прошла на нейтральном стадионе "Аль-Авваль Парк" в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). В качестве главного арбитра встречи выступил итальянец Симоне Содза. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу "Милана".

Счет был открыт на 45+1-й минуте, отличился нападающий "Интера" Лаутаро Мартинес. На 48-й минуте Мехди Тареми удвоил преимущество хозяев. На 52-й минуте Тео Эрнандес отыграл один из пропущенных мячей. На 80-й минуте Кристиан Пулишич сравнял счет. На 90+3-й минуте нападающий "Милана" Тэмми Абрахам вывел свою команду вперед.

Суперкубок Италии во второй раз проходил по системе плей-офф с участием четырех команд. В полуфинале "Интер" обыграл "Аталанту" со счетом 2:0. "Милан", в свою очередь, оставил за бортом турнира "Ювентус" — 2:1. Все матчи проходили в Саудовской Аравии.

"Россонери" выиграли Суперкубок Италии впервые с 2016 года, всего на счету команды восемь таких титулов. Ранее три года подряд этот трофей выигрывал "Интер", всего в истории команда становилась обладателем Суперкубка Италии также восемь раз. Рекордсменом по этому показателю является "Ювентус", выигрывавший трофей девять раз.