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«Милан» объявит сегодня о продлении контракта с защитником

«Милан» объявит сегодня о продлении контракта с защитником Итальянский «Милан» завтра, 11 февраля, объявит о продлении контракта с французским защитником Тео Эрнандесом до 2026 года.
Футбол
11 февраля 2022 г. 08:07
«Милан» объявит сегодня о продлении контракта с защитником

Итальянский «Милан» завтра, 11 февраля, объявит о продлении контракта с французским защитником Тео Эрнандесом до 2026 года.

Как передает Report, об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что клуб увеличит игроку зарплату до 4,5 млн евро в год. По старому соглашению он зарабатывал в три раза меньше.

Эрнандес перешёл в «Милан» из мадридского «Реала» летом 2019 года за 21,5 млн евро. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, в которых забил четыре гола и отдал пять голевых передач. Предыдущее соглашение Эрнандеса с итальянским клубом истекало в 2024 году. Портал Transfermarkt оценивает французского защитника в 48 млн евро.

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