О нас

"Милан" объявил о трансфере Луки Йовича из "Фиорентины"

"Милан" объявил о трансфере Луки Йовича из "Фиорентины" Сербский нападающий Лука Йович стал игроком итальянского "Милана".
Футбол
1 сентября 2023 г. 23:26
Милан объявил о трансфере Луки Йовича из Фиорентины

Сербский нападающий Лука Йович стал игроком итальянского "Милана".

Как передает Report, об этом сообщил официальный сайт клуба.

Контракт 25-летнего форварда с "Миланом" рассчитан до 30 июня 2024 года. Йович будет выступать в новом клубе под 15-м игровым номером.

4 июня 2019 года Лука Йович подписал контракт с мадридским "Реалом" (два гола в 32 матчах), после чего вернулся в аренду в "Айнтрахт" в январе 2021 года (18 матчей, четыре гола). После аренды он провел в Мадриде сезон-2021/2022 (19 матчей, один гол). В июле 2021 года Йович перешел в итальянскую "Фиорентину", где забил 13 мячей в 50 матчах. В текущем сезоне он не сыграл ни одной игры.

На международном уровне Йович забил десять голов в 30 матчах за национальную команду Сербии.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
Назначен имам мечети Юхары Гёвхарага - ФОТО
1 сентября 2023 г. 16:53
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
Ирландский эксперт: Военные провокации Армении нацелены на привлечение внимания
1 сентября 2023 г. 16:26
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают кризис в Карабахе
Политолог: Армения и Франция искусственно раздувают "кризис" в Карабахе
1 сентября 2023 г. 12:27
Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение
Американский эксперт: Отказ армян в Карабахе от продовольствия из Азербайджана - нерациональное решение
1 сентября 2023 г. 11:41
Декан: Мультикультурализм важен для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем
Декан: Мультикультурализм важен для углубления сотрудничества между Азербайджаном и Израилем
1 сентября 2023 г. 11:05
Глава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук
ФотоГлава Нацсоюза журналистов: Аудитория Азербайджана получает информацию из Украины из первых рук
31 августа 2023 г. 13:58
Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
Политолог: Азербайджан всегда был очень толерантной страной для евреев
30 августа 2023 г. 14:58
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
Американский дипломат: Азербайджан проявил великодушие, отправив гуманитарную помощь в Ханкенди
29 августа 2023 г. 18:32
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
Глава комиссии: Во Франции все еще не осознают, что Азербайджан вернул назад свои земли
29 августа 2023 г. 13:44
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
Эксперт: Узбекистан заинтересован в восстановлении Зангезурского коридора
28 августа 2023 г. 14:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi