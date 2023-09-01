"Милан" объявил о трансфере Луки Йовича из "Фиорентины"

Сербский нападающий Лука Йович стал игроком итальянского "Милана".

Сербский нападающий Лука Йович стал игроком итальянского "Милана".

Как передает Report , об этом сообщил официальный сайт клуба.

Контракт 25-летнего форварда с "Миланом" рассчитан до 30 июня 2024 года. Йович будет выступать в новом клубе под 15-м игровым номером.

4 июня 2019 года Лука Йович подписал контракт с мадридским "Реалом" (два гола в 32 матчах), после чего вернулся в аренду в "Айнтрахт" в январе 2021 года (18 матчей, четыре гола). После аренды он провел в Мадриде сезон-2021/2022 (19 матчей, один гол). В июле 2021 года Йович перешел в итальянскую "Фиорентину", где забил 13 мячей в 50 матчах. В текущем сезоне он не сыграл ни одной игры.

На международном уровне Йович забил десять голов в 30 матчах за национальную команду Сербии.