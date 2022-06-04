Милан Обрадович: Горжусь своими футболистами

"Я горжусь своими футболистами".

"Я горжусь своими футболистами".

Как сообщает Report, об этом affa.az заявил главный тренер молодёжной сборной Азербайджана по футболу (до 21 года) Милан Обрадович, касаясь отборочного матча чемпионата Европы, в котором была одержана победа над сборной Эстонии со счетом 5:0.

Сербский специалист, поздравив всех с победой, поблагодарил членов команды за продемонстрированный настоящий футбол: "Потому что они выполнили все поставленные перед ними задачи, особенно тактические. Именно поэтому нам удалось достичь выгодного результата. Скорое открытие счета дало нам уверенность в себе. У нас было много голевых моментов. Игра могла бы закончиться с еще большим счетом".