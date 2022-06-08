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Милан Обрадович: Мы сосредоточены на матче с Норвегией

Милан Обрадович: Мы сосредоточены на матче с Норвегией "Сейчас мы сосредоточены на матче с Норвегией".
Футбол
8 июня 2022 г. 09:37
Милан Обрадович: Мы сосредоточены на матче с Норвегией

"Сейчас мы сосредоточены на матче с Норвегией".

Как сообщает Report, главный тренер сборной Азербайджана по футболу U-21 Милан Обрадович сказал об этом после отборочного матча чемпионата Европы, в котором они проиграли Финляндии со счетом 0: 3.

Комментируя поражение, сербский специалист сказал: "В первом тайме, благодаря нашей тактической игре, мы не позволили финнам создать опасную ситуацию у наших ворот. В целом, мы не отставали от соперника до первого перерыва. Мы знали, что во втором тайме соперник будет играть в атаке".

Сборная Азербайджана встретится с Норвегией 14 июня. Матч на стадионе "Мариенлист" в Драммене начнется в 20:00 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Milan Obradoviç: “Bütün diqqətimizi Norveçlə oyuna yönəltmişik"

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