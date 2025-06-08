"Милан" и "Челси" согласовали стоимость трансфера Меньяна

"Милан" и "Челси" согласовали трансферную стоимость вратаря Майка Меньяна.

"Милан" и "Челси" согласовали трансферную стоимость вратаря Майка Меньяна.

Как сообщает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб согласился на предложенные 18 млн евро за 29-летнего французского голкипера.

Ранее "Милан" требовал от английского клуба 30 млн евро тогда как "Челси" же был готов заплатить 15 млн евро.

Отметим, что М.Меньян в прошлом сезоне не пропустил голов в 14 из 52 матчей во всех турнирах. Его контракт с "Миланом" действует до лета 2026 года.

Портал "Transfermarkt" оценивает стоимость голкипера в 25 миллионов евро.