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"Милан" и "Челси" согласовали стоимость трансфера Меньяна

"Милан" и "Челси" согласовали стоимость трансфера Меньяна "Милан" и "Челси" согласовали трансферную стоимость вратаря Майка Меньяна.
Футбол
8 июня 2025 г. 13:43
Милан и Челси согласовали стоимость трансфера Меньяна

"Милан" и "Челси" согласовали трансферную стоимость вратаря Майка Меньяна.

Как сообщает Report со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, итальянский клуб согласился на предложенные 18 млн евро за 29-летнего французского голкипера.

Ранее "Милан" требовал от английского клуба 30 млн евро тогда как "Челси" же был готов заплатить 15 млн евро.

Отметим, что М.Меньян в прошлом сезоне не пропустил голов в 14 из 52 матчей во всех турнирах. Его контракт с "Миланом" действует до лета 2026 года.

Портал "Transfermarkt" оценивает стоимость голкипера в 25 миллионов евро.

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Версия на азербайджанском языке "Milan" və "Çelsi" Menyanın transfer qiymətini razılaşdırıb

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