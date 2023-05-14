"Милан" готовит предложение для "Атлетико" по Морате

"Милан" всерьез настроен на подписание нападающего "Атлетико" Альваро Мораты. Боссы "россонери" готовы сделать мадридцам предложение в ближайшее время.

"Милан" всерьез настроен на подписание нападающего "Атлетико" Альваро Мораты. Боссы "россонери" готовы сделать мадридцам предложение в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на Fichajes, "Милан" ищет нападающего, который гарантированно усилил бы команду в следующем сезоне. Руководство клуба убеждено, что Мората - наиболее подходящий кандидат.

Сообщается, что боссов "Милана" больше всего подкупает опыт игры форварда в чемпионате Италии, а также хорошее знание языка.

В текущем сезоне на счету Мораты 42 матча за "матрасников" во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами.