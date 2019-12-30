​"Милан" готов продать Сусо за € 25 млн

После подписания контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем руководство "Милана" готово осуществить трансфер форварда Сусо.

Как передает Report, об этом сообщает Calciomercato.com.

Красно-чёрные хотят выручить с продажи Сусо € 25 млн. В услугах игрока заинтересованы "Наполи" и "Севилья".

Сусо выступает за "Милан" с января 2015 года. Его контракт рассчитан до 30 июня 2022 года. В нынешнем сезоне 26-летний испанец забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи в 15 матчах итальянской Серии А.

"Милан", набрав 21 очко, занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Италии. В 17 встречах красно-чёрные одержали 6 побед, 3 раза сыграли вничью и потерпели 8 поражений.