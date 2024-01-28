"Милан" достиг уникального антирекорда в матче с "Болоньей"

"Милан" не забил два пенальти в одном матче Серии А впервые за все время сбора статистики.

"Милан" не забил два пенальти в одном матче Серии А впервые за все время сбора статистики.

Как передает Report со ссылкой на Opta, это первый случай за всю историю сбора данных, когда "Милан" не забивает два пенальти в одном матче чемпионата Италии.

В матче 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались "Милан" и "Болонья", хозяева поля дважды не попадали с 11-метровой отметки. Сначала Оливье Жиру на 42-й минуте не смог отправить мяч в сетку ворот, а на 75-й минуте неудачную попытку предпринял Тео Эрнандес.

Отметим, "Болонья" также получила право на свою попытку, и Рикардо Орсолини и реализовал её.

После этой игры в активе "Милана" стало 46 очков. Подопечные Стефано Пиоли располагаются на третьем месте в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с 33 очками находится на седьмой строчке.