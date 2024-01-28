О нас

"Милан" достиг уникального антирекорда в матче с "Болоньей"

"Милан" достиг уникального антирекорда в матче с "Болоньей" "Милан" не забил два пенальти в одном матче Серии А впервые за все время сбора статистики.
Футбол
28 января 2024 г. 05:54
Милан достиг уникального антирекорда в матче с Болоньей

"Милан" не забил два пенальти в одном матче Серии А впервые за все время сбора статистики.

Как передает Report со ссылкой на Opta, это первый случай за всю историю сбора данных, когда "Милан" не забивает два пенальти в одном матче чемпионата Италии.

В матче 22-го тура итальянской Серии А, в котором встречались "Милан" и "Болонья", хозяева поля дважды не попадали с 11-метровой отметки. Сначала Оливье Жиру на 42-й минуте не смог отправить мяч в сетку ворот, а на 75-й минуте неудачную попытку предпринял Тео Эрнандес.

Отметим, "Болонья" также получила право на свою попытку, и Рикардо Орсолини и реализовал её.

После этой игры в активе "Милана" стало 46 очков. Подопечные Стефано Пиоли располагаются на третьем месте в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с 33 очками находится на седьмой строчке.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
Посол в РФ: В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
27 января 2024 г. 08:11
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
В Шуше, Ханкенди, Суговушане и Агалы пройдет exit-poll
26 января 2024 г. 16:54
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
ЦИК одобрила аккредитацию трех организаций на проведение exit-poll
26 января 2024 г. 16:46
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
В этом году в Джебраил вернутся более 2 тыс. бывших вынужденных переселенцев
25 января 2024 г. 10:37
Магеррам Ахмедов награжден орденом За службу Отечеству 2-ой степени
Магеррам Ахмедов награжден орденом "За службу Отечеству" 2-ой степени
24 января 2024 г. 15:02
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
В Уголовный кодекс Азербайджана добавлены новые статьи
24 января 2024 г. 09:54
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
Второе заседание Совета по конкуренции ОТГ пройдет в Шуше
23 января 2024 г. 17:22
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
Кризис в Красном море и перспективы Среднего коридора
23 января 2024 г. 17:11
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
Президент Ильхам Алиев принял заместителя председателя правительства РФ
23 января 2024 г. 11:37
Президент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
ФотоПрезидент ознакомился с работами по строительству и благоустройству в Белом городе Баку
22 января 2024 г. 19:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi