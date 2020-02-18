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"Милан" дома минимально обыграл "Торино"

"Милан" дома минимально обыграл "Торино"

В матче 24-го тура чемпионата Италии "Милан" победил "Торино" со счётом 1:0.

Как передает Report, матч прошел в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца".

Игру обслуживал арбитр Микаэль Фаббри. Ему ассистировали судьи на линиях Джорджо Скеноне и Джованни Баччини.

Единственный гол был забит в середине первого тайма. На 25-й минуте автором забитого мяча стал Анте Ребич, ему ассистировал Самуэль Кастильехо.

"Милан", набрав 35 очков, поднялся на восьмое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. "Торино" (27) — на 14-м месте. Возглавляет чемпионат "Ювентус" (57).

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