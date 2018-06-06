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    Миксу Паателайнен: На матче с Азербайджаном состав претерпит большие изменения

    Ни одна встреча не пройдет для нас легко

    Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "На матче с Азербайджаном состав претерпит большие изменения".

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт delfi.lv, об этом сказал главный тренер сборной Латвии Миксу Паателайнен, говоря о предстоящем 9 июня в Риге товарищеском матче со сборной Азербайджана.

    51-летний эксперт отметил, что встреча на стадионе Даугава будет для команды сложной: 

    "Ни одна встреча не пройдет для нас легко. До начинающейся в сентябре Лиги Наций я бы хотел посмотреть как можно больше футболистов".

    Отметим, что игра начнется в 19:00 по бакинскому времени.

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