Миксу Паателайнен: На матче с Азербайджаном состав претерпит большие изменения

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ "На матче с Азербайджаном состав претерпит большие изменения".

Как сообщает Report со ссылкой на сайт delfi.lv, об этом сказал главный тренер сборной Латвии Миксу Паателайнен, говоря о предстоящем 9 июня в Риге товарищеском матче со сборной Азербайджана.

51-летний эксперт отметил, что встреча на стадионе Даугава будет для команды сложной:

"Ни одна встреча не пройдет для нас легко. До начинающейся в сентябре Лиги Наций я бы хотел посмотреть как можно больше футболистов".

Отметим, что игра начнется в 19:00 по бакинскому времени.