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    Микроавтобус с румынскими футболистами попал в аварию, 16 человек пострадали

    Раненые госпитализированы в больницы Хунедоары

    Бухарест. 6 августа. REPORT.AZ/ В административном центре румынской провинции Хунедоара произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. 

    Как сообщает восточно-европейское бюро Report, на территории жилого пункта Ветел микроавтобус с футболистами столкнулся с грузовым автомобилем. В результате аварии ранены 16 человек, в том числе 14 футболистов получили различные телесные повреждения. 

    На место происшествия привлечены 10 машин скорой помощи. Раненые доставлены в ближайшие больницы.  

    После предварительного расследования полиции выяснилось, что грузовой автомобиль выехал на встречную полосу. 

    Отметим, что 14 футболистов 17-26 лет ехали на выездную игру. 

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