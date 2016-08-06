Микроавтобус с румынскими футболистами попал в аварию, 16 человек пострадали

Бухарест. 6 августа. REPORT.AZ/ В административном центре румынской провинции Хунедоара произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает восточно-европейское бюро Report, на территории жилого пункта Ветел микроавтобус с футболистами столкнулся с грузовым автомобилем. В результате аварии ранены 16 человек, в том числе 14 футболистов получили различные телесные повреждения.

На место происшествия привлечены 10 машин скорой помощи. Раненые доставлены в ближайшие больницы.

После предварительного расследования полиции выяснилось, что грузовой автомобиль выехал на встречную полосу.

Отметим, что 14 футболистов 17-26 лет ехали на выездную игру.