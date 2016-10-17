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    Микроавтобус с футболистами попал в аварию, один человек погиб

    Члены клуба получили легкие телесные повреждения

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Украине микроавтобус с футболистами попал в аварию. 

    Как сообщает Report, ДТП произошло вчера.

    Согласно информации, на 57-км трассы Одесса-Рени микроавтобус с футболистами клуба "Николаевка-Новороссийская" столкнулся с автомобилем марки Daewoo Lanos. По данным, легковой автомобиль потерял управление и выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение. 

    От удара легковой автомобиль загорелся, а водитель погиб. Футболисты отделались лёгкими ушибами. 

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