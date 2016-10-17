Микроавтобус с футболистами попал в аварию, один человек погиб

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ В Украине микроавтобус с футболистами попал в аварию.

Как сообщает Report, ДТП произошло вчера.

Согласно информации, на 57-км трассы Одесса-Рени микроавтобус с футболистами клуба "Николаевка-Новороссийская" столкнулся с автомобилем марки Daewoo Lanos. По данным, легковой автомобиль потерял управление и выехал на встречную полосу, после чего произошло столкновение.

От удара легковой автомобиль загорелся, а водитель погиб. Футболисты отделались лёгкими ушибами.