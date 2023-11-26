Микель Артета установил рекорд "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета установил рекорд клуба после матча 13-го тура чемпионата Англии с "Брентфордом" (1:0).

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета установил рекорд клуба после матча 13-го тура чемпионата Англии с "Брентфордом" (1:0).

Как передает Report, об этом сообщается в Squawka Football в социальной сети X (ранее Twitter).

Артета вместе с "Арсеналом" одержал 116-ю победу в первых 200 матчах, что стало новым рекордом клуба. Ранее рекорд принадлежал Арсену Венгеру, который одержал 111 побед. Третье место по этому показателю занимает Джордж Грэм, который одержал 106 побед в своих первых 200 матчах.

После 13 туров «Арсенал» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, записав в свой актив 30 очков. Ближайшего преследователя в лице "Манчестер Сити" команда опережает на одно очко.

В следующем туре «Арсенал» встретится с "Вулверхэмптоном".