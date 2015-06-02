​Михаил Лихачев: Выступление на Играх в Баку для нас очень важно

Баку. 2 Июня. REPORT.AZ/ "Выступление на Играх в Баку для нас очень важно. Мы приложим все усилия, чтобы стать первыми в истории победителями Европейских игр. Поэтому команду представит сильнейший состав".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев.

Начальник отдела пляжного футбола РФС Сергей Шамрай сообщил журналистам, что Московский турнир Евролиги по пляжному футболу станет для сборной России важнейшим этапом подготовки к Европейским играм в Баку.

"В мае стартовал футбольный сезон, и уже завтра начинается розыгрыш Кубка Европейских чемпионов, - отметил Шамрай. - Сейчас вся команда находится в Катании (Италия), где соревнования пройдут со 2 по 7 июня. Затем непосредственно перед вылетом в Баку мы сыграем в Москве на первом этапе Евролиги. Он пройдет с 12 по 14 июня. Этот турнир станет важнейшим этапом подготовки команды к первым Европейским играм".

Уже через 11 дней по окончании турнира в Баку начнется чемпионат мира, который пройдет с 9 по 19 июля в португальском Эшпинью.

На Играх в Баку россияне попали в группу "Б". В квартете "А" сильнейших будут выявлять сборные Азербайджана, Португалии, Швейцарии и Украины. Россияне стартуют 24 июня матчем группового этапа со сборной Венгрии. На следующий день команда Лихачева сыграет с итальянцами, а 26 июня - со сборной Испании.

В полуфинал, который состоится 27 июня, выйдут по 2 лучших сборных из каждой группы.

В заключительный день соревнований 28 июня определится победитель Игр.