Михаэль Борис: В ответном матче мы покажем более быструю игру

"Я доволен результатом. Но в плане игры не все было гладко".

"Я доволен результатом. Но в плане игры не все было гладко".

Как сообщает Report, об этом рассказал главный тренер венгерского "Фехервара" Михаэль Борис на пресс-конференции по итогам первого матча II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором команда одержала победу над "Габалой" со счетом 4:1.

47-летний специалист сказал, что команда покажет более быструю игру в ответном матче: "Первые 20 минут прошли не так, как мы хотели. Но ответном матче мы покажем более быструю игру".

Отметим, что ответная встреча между командами состоится 28 июля в Габале.