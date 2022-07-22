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Михаэль Борис: В ответном матче мы покажем более быструю игру

Михаэль Борис: В ответном матче мы покажем более быструю игру "Я доволен результатом. Но в плане игры не все было гладко".
Футбол
22 июля 2022 г. 03:34
Михаэль Борис: В ответном матче мы покажем более быструю игру

"Я доволен результатом. Но в плане игры не все было гладко".

Как сообщает Report, об этом рассказал главный тренер венгерского "Фехервара" Михаэль Борис на пресс-конференции по итогам первого матча II квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором команда одержала победу над "Габалой" со счетом 4:1.

47-летний специалист сказал, что команда покажет более быструю игру в ответном матче: "Первые 20 минут прошли не так, как мы хотели. Но ответном матче мы покажем более быструю игру".

Отметим, что ответная встреча между командами состоится 28 июля в Габале.

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Версия на азербайджанском языке Mixael Boris: "Cavab matçında daha sürətli oynayacağıq"

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