Мичел: Непросто бороться в такой напряженной обстановке

Поздравляю футболистов. Непросто бороться в такой напряженной обстановке.
59-летний специалист заявил, что смотрит в будущее с оптимизмом.
«Вы видите ситуацию в команде. Мы постараемся выйти из этой ситуации вместе. У нас есть некоторые потери».
Мичел отметил зрелищную игру «Карабаха». «Думаю, местная команда осталась этим довольна, которая при этом играет в зрелищный футбол. Я всегда получаю удовольствие от полных трибун, даже если мы играем на выезде», - сказал он.
Мичел прокомментировал матч прошлого тура, когда греческий клуб был разгромлен «Карабахом». «Как я вчера и говорил, результат первого матча получился для нас чересчур жестоким. Мы не заслуживали такого поражения. Если сравнивать оба матча, то в Пирее после каждой нашей ошибки мы пропускали гол. Мы играли с командой с хорошей альтернативой в атаке, а также хорошей взаимосвязью между собой. Не так легко отнять мяч у «Карабаха» и доминировать на поле», - завершил Мичел.