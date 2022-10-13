О нас

Мичел: Непросто бороться в такой напряженной обстановке

Мичел: Непросто бороться в такой напряженной обстановке Поздравляю футболистов. Непросто бороться в такой напряженной обстановке.
Футбол
13 октября 2022 г. 23:47
Мичел: Непросто бороться в такой напряженной обстановке

Поздравляю футболистов. Непросто бороться в такой напряженной обстановке.

Как передает Report, об этом заявил главный тренер греческого «Олимпиакоса» Мичел, комментируя ничью в матче 4-го тура группы G Лиги Европы по футболу против азербайджанского «Карабаха» в Баку (0:0).

59-летний специалист заявил, что смотрит в будущее с оптимизмом.

«Вы видите ситуацию в команде. Мы постараемся выйти из этой ситуации вместе. У нас есть некоторые потери».

Мичел отметил зрелищную игру «Карабаха». «Думаю, местная команда осталась этим довольна, которая при этом играет в зрелищный футбол. Я всегда получаю удовольствие от полных трибун, даже если мы играем на выезде», - сказал он.

Мичел прокомментировал матч прошлого тура, когда греческий клуб был разгромлен «Карабахом». «Как я вчера и говорил, результат первого матча получился для нас чересчур жестоким. Мы не заслуживали такого поражения. Если сравнивать оба матча, то в Пирее после каждой нашей ошибки мы пропускали гол. Мы играли с командой с хорошей альтернативой в атаке, а также хорошей взаимосвязью между собой. Не так легко отнять мяч у «Карабаха» и доминировать на поле», - завершил Мичел.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Olimpiakos"un baş məşqçisi: "Gərgin vəziyyətdə mübarizə aparmaq asan deyil"

Экслюзивные новости

Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
Союзу писателей Азербайджана выделено 203 тыс. манатов на проведение съезда
13 октября 2022 г. 11:01
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
12 октября 2022 г. 11:35
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
11 октября 2022 г. 19:23
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
10 октября 2022 г. 16:42
Вице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
ФотоВице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
10 октября 2022 г. 15:47
В Баку с директорами 16 школ расторгнуты трудовые договора по достижению предельного возраста
В Баку с директорами 16 школ расторгнуты трудовые договора по достижению предельного возраста
7 октября 2022 г. 16:08
Защитники Азовстали - азербайджанцы: Никто не собирался сдаваться
Защитники "Азовстали" - азербайджанцы: Никто не собирался сдаваться
7 октября 2022 г. 11:18
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
6 октября 2022 г. 16:55
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
6 октября 2022 г. 16:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi