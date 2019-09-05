Райан Гиггз: Мы взяли за основу матч сборной Азербайджана с Хорватией - ВИДЕО

"В связи с составом нет серьезных проблем. Только Бен Вудберн чувствовал себя неважно".

Как сообщает командированный в Кардифф сотрудник Report, об этом заявил главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз на пресс-конференции перед предстоящим в Кардиффе отборочным матчем ЕВРО-2020 со сборной Азербайджана.

По словам 46-летнего специалиста, на домашних матчах его команда должна непременно одержать победу: "У нас были два поражения. Поэтому победа на этой встрече для нас очень важна. Мы должны победить на домашних матчах. Наша первая встреча была дома. Болельщики очень хорошо нас поддерживали".

Гиггз также поделился впечатлениями о сборной Азербайджана: "У нашего соперника очень талантливые игроки. Хотелось бы особо отметить Ричарда Алмейду. Мы подготовились к контр-наступлениям соперника. Постараемся не допустить этого. Также профессиональны защитники правого и левого флангов. Мы взяли за основу матч сборной Азербайджана с Хорватией. До этого у нас были два поражения. Этот матч для нас очень важен. Раньше думали, что Хорватия и Уэльс являются фаворитами. Однако, Венгрия также достигает положительных результатов. Мы в тяжелой группе".

Отметим, что предстоящий 6 сентября на стадионе города Кардифф матч между сборными Уэльса и Азербайджана начнется в 22:45 по бакинскому времени.