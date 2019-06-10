Главный тренер сборной Словакии: Мы выйдем на поле для победы

"Футболисты готовы выйди на завтрашний матч. Мирослав Стох заболел. Мы не привезли его в Баку, чтобы не заразились другие игроки".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции до предстоящего матча с Азербайджаном в отборочном этапе ЕВРО-2020 сказал главный тренер сборной Словакии Павел Хапал.

По словам 50-летнего специалиста, они с уважением относятся к любому сопернику: "Мы смотрели игру Азербайджана. Это хороший коллектив. Мы выйдем на игровое поле для победы".

Чешский специалист не захотел разглашать стартовый состав завтрашнего матча. Он заявил, что может внести некоторые изменения на поле.

Отметим, что матч между Азербайджаном и Словакией начнется 11 июня в 20:00 на стадионе "Bakcell Arena".