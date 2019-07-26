Президент "Нефтчи": "Мы одержали победу не в войне, а всего лишь в одном бою"

"Это первая пода азербайджанских клубов над российскими командами в годы независимости. Поздравляю всех в этой связи. Однако я считаю, что мы одержали победу не в войне, а всего лишь в одном бою".

Как передаёт корреспондент Report, об этом заявил главный президент бакинского клуба "Нефтчи" Кямран Гулиев на послематчевой пресс-конференции по итогам гостевой победы со счётом 1:0 над тульским "Арсеналом" в рамках 2-го квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА.

- Насколько было неожиданным столь большое число болельщиков?

- Это было ожидаемо. Мы знали, что они придут поддержать нас. Спасибо большое как нашим соотечественникам, проживающим в Туле, так и фанатам из Баку. "Нефтчи" любят. Если эти болельщики преодолели 3000 км, чтобы оказаться в Молдове, почему бы им не прийти сюда? Нельзя знать, быть может, если пройдём этот раунд, может и в Израиль полетят.

- У каждого перед матчем бывает свой прогноз. Каков был прогноз Кямрана Гулиева?

- Откровенно говоря, я хотел ничьи. Это подарок, но не нечто необычное, потому что мы не слабая команда.

- "Нефтчи" прибыл в Тулу уставшим по определённым причинам...

- Продемонстрированной игрой наши футболисты доказали, что являются профессионалами. Такое могло случится с каждым клубом.

- В текущем сезоне еврокубков "Нефтчи" - единственная команда, не пропустившая мяч в свои ворота...

- Не только не пропустившая мяч, но и одержавшая победу во всех трёх проведённых встречах.

- На сколько процентов решён исход этого раунда?

- На 50%.

- Каждая победа, каждый пройденный раунд означает пополнение бюджета "Нефтчи". Если команда преодолеет раунд, ожидаются ли новые трансферы?

- "Нефтчи" пережил сложный период. На данный момент мы урегулировали все свои затраты, чтобы ни по ходу сезона, ни после у нас не было долгов. Однако, если мы сможет пройти этот раунд, может быть, предпримем шаги в указанном вами направлении.